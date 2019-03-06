Трёх провалившихся под лёд рыбаков спасли очевидица и сотрудники МЧС

Новости Беларуси. 5 марта в 16.45 спасателям стало известно о том, что на Краснослободском водохранилище возле деревни Смоличи Копыльского района тонут три человека.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей один мужчина уже был вытащен из воды. Это сделала позвонившая на номер «112» женщина.