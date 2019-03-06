Трёх провалившихся под лёд рыбаков спасли очевидица и сотрудники МЧС

Новости Беларуси. 5 марта в 16.45 спасателям стало известно о том, что на Краснослободском водохранилище возле деревни Смоличи Копыльского района тонут три человека.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей один мужчина уже был вытащен из воды. Это сделала позвонившая на номер «112» женщина.
С использованием верёвки и круга подразделения МЧС извлекли из воды 62-летнего и 69-летнего мужчин. Пострадавшие приходили порыбачить и находились в 80 метрах от берега. Спасённые были переданы медикам, которые госпитализировали рыбаков.
На неделе в Минске пенсионерка упала в Свислочь.
Женщина была спасена и доставлена в больницу – подробнее здесь.