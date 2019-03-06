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Трёх провалившихся под лёд рыбаков спасли очевидица и сотрудники МЧС

06 марта 2019 07:36
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Новости Беларуси. 5 марта в 16.45 спасателям стало известно о том, что на Краснослободском водохранилище возле деревни Смоличи Копыльского района тонут три человека.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей один мужчина уже был вытащен из воды. Это сделала позвонившая на номер «112» женщина.  

Трёх провалившихся под лёд рыбаков спасли очевидица и сотрудники МЧС-1

Фото: МЧС Беларуси  

С использованием верёвки и круга подразделения МЧС извлекли из воды 62-летнего и 69-летнего мужчин. Пострадавшие приходили порыбачить и находились в 80 метрах от берега. Спасённые были переданы медикам, которые госпитализировали рыбаков.  

Трёх провалившихся под лёд рыбаков спасли очевидица и сотрудники МЧС-4

Фото: twitter.com/112by  

На неделе в Минске пенсионерка упала в Свислочь.  

Женщина была спасена и доставлена в больницу – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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