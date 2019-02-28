В Березинском районе задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов

Новости Беларуси. Вечером 24 февраля в Березинском районе была убита семейная пара пенсионеров, подозреваемый задержан.
Как сообщает УВД Миноблисполкома, в воскресенье около семи вечера с правоохранителями связались сотрудники скорой помощи, которые обнаружили в деревне Горуни тела мужчины и женщины.
Вскоре было установлено, что погибшими являются 69-летний муж и 67-летняя жена. В ходе расследования стало известно о конфликте пенсионеров с бывшим односельчанином. Инцидент случился более чем за три года до смерти супругов.
Фото: УВД Миноблисполкома
Под подозрение попал 37-летний житель Борисовского района. Версия о его возможной причастности к преступлению получила подтверждения. Предполагается, что гражданин употребил алкоголь, в результате чего ему вспомнилась старая обида.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
С задержанным работают следователи. Устанавливаются детали преступления, проводится комплекс судмедэкспертиз, чтобы локализовать травмы, которые привели к смерти.
В начале 2019 года в Витебском районе были убиты две пенсионерки.
В преступлении подозревался мужчина, который помогал женщинам по хозяйству (подробнее здесь).