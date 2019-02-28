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В Березинском районе задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов

28 февраля 2019 06:55
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Новости Беларуси. Вечером 24 февраля в Березинском районе была убита семейная пара пенсионеров, подозреваемый задержан.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в воскресенье около семи вечера с правоохранителями связались сотрудники скорой помощи, которые обнаружили в деревне Горуни тела мужчины и женщины.  

Вскоре было установлено, что погибшими являются 69-летний муж и 67-летняя жена. В ходе расследования стало известно о конфликте пенсионеров с бывшим односельчанином. Инцидент случился более чем за три года до смерти супругов.  

В Березинском районе задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов-1

Фото: УВД Миноблисполкома  

Под подозрение попал 37-летний житель Борисовского района. Версия о его возможной причастности к преступлению получила подтверждения. Предполагается, что гражданин употребил алкоголь, в результате чего ему вспомнилась старая обида.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

С задержанным работают следователи. Устанавливаются детали преступления, проводится комплекс судмедэкспертиз, чтобы локализовать травмы, которые привели к смерти.  

В начале 2019 года в Витебском районе были убиты две пенсионерки.  

В преступлении подозревался мужчина, который помогал женщинам по хозяйству (подробнее здесь).  

# Убийство # происшествия

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