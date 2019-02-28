В Березинском районе задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов

Новости Беларуси. Вечером 24 февраля в Березинском районе была убита семейная пара пенсионеров, подозреваемый задержан.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в воскресенье около семи вечера с правоохранителями связались сотрудники скорой помощи, которые обнаружили в деревне Горуни тела мужчины и женщины.

Вскоре было установлено, что погибшими являются 69-летний муж и 67-летняя жена. В ходе расследования стало известно о конфликте пенсионеров с бывшим односельчанином. Инцидент случился более чем за три года до смерти супругов.