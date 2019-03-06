В Бресте разыскиваются две девушки. Они могли направиться в Россию
Новости Беларуси. В Бресте разыскиваются две несовершеннолетние, которые 3 марта ушли в неизвестном направлении.
Согласно сведениям УВД Брестского облисполкома, есть вероятность, что гражданки поехали в Россию.
Мигалюк Алина Геннадьевна (26.07.2001) выглядит на 20 лет, её рост примерно 180 см, чёрные крашеные волосы. Девушка была одета в белую зимнюю стёганую куртку до пояса, чёрные брюки и белые кроссовки.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Мазунина Александра Александровна (17.07.2002) выглядит на 18-20 лет, рост 160 см, у неё вьющиеся волосы и татуировка в виде цветка на левой руке.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Обе девушки среднего телосложения, у обеих волосы до плеч.
Если вы знаете, где находятся пропавшие, сообщите об этом по номерам 8029 7910078, 80162-479132 либо 102.