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В Бресте разыскиваются две девушки. Они могли направиться в Россию

06 марта 2019 13:08
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Новости Беларуси. В Бресте разыскиваются две несовершеннолетние, которые 3 марта ушли в неизвестном направлении.  

Согласно сведениям УВД Брестского облисполкома, есть вероятность, что гражданки поехали в Россию.  

Мигалюк Алина Геннадьевна (26.07.2001) выглядит на 20 лет, её рост примерно 180 см, чёрные крашеные волосы. Девушка была одета в белую зимнюю стёганую куртку до пояса, чёрные брюки и белые кроссовки.  

В Бресте разыскиваются две девушки. Они могли направиться в Россию-1

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Мазунина Александра Александровна (17.07.2002) выглядит на 18-20 лет, рост 160 см, у неё вьющиеся волосы и татуировка в виде цветка на левой руке.  

В Бресте разыскиваются две девушки. Они могли направиться в Россию-3

Фото: УВД Брестского облисполкома  

Обе девушки среднего телосложения, у обеих волосы до плеч.  

Если вы знаете, где находятся пропавшие, сообщите об этом по номерам 8029 7910078, 80162-479132 либо 102.  

# Пропавшие люди

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