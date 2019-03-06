В Бресте разыскиваются две девушки. Они могли направиться в Россию

Новости Беларуси. В Бресте разыскиваются две несовершеннолетние, которые 3 марта ушли в неизвестном направлении.

Согласно сведениям УВД Брестского облисполкома, есть вероятность, что гражданки поехали в Россию.

Мигалюк Алина Геннадьевна (26.07.2001) выглядит на 20 лет, её рост примерно 180 см, чёрные крашеные волосы. Девушка была одета в белую зимнюю стёганую куртку до пояса, чёрные брюки и белые кроссовки.