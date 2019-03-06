В Гродно местная жительница выпала с балкона собственной квартиры. Женщина сломала руку

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя женщина была у себя дома и занималась домашними делами. В определённый момент гражданка вышла на балкон, наклонилась возле парапета и выпала.

Пострадавшая сначала упала на козырёк балкона первого этажа, а уже затем на землю, это смягчило удар. Отмечается, что под балконом сделан газон для цветов, который огорожен камнями. Упав на них, женщина сломала руку и ударилась спиной.