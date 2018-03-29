Житель Полоцка обвиняется в хищении с чужих банковских карточек более 5 800 рублей

Новости Беларуси. В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении полочанина, похищавшего деньги с чужих банковских карточек.

Как сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, 24-летний обвиняемый с декабря 2016 года по январь 2017 года похитил более 5 800 рублей.

Молодой человек использовал мобильные телефоны своих знакомых, чтобы оплачивать покупки бесконтактным способом. У гражданина был доступ к карт-счетам почти 20 банковских платёжных карточек.

Задержанный рассказал, что впервые воспользовался несанкционированным доступом к чужим картам, чтобы оплатить кофе на заправке. Всего он произвёл около 90 операций по бесконтактной оплате, часть из них были отклонены.

В ходе расследования стало известно, что в 2016 году парень обучался кардингу, заплатив за это 4 биткойна. По словам фигуранта, вложения не окупились.

Молодой человек заключён под стражу. Ранее он был судим за уклонение от армии. На принадлежащий ему Peugeot 407 наложен арест.

Предварительное расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.

Весной 2018 года мы рассказывали о том, как мошенники могут воровать деньги с чужих кредитных счетов.