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В Минске ребёнок провалился под лёд. Его спасли друзья и прохожие

29 марта 2018 07:58
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Новости Беларуси. 28 марта в Минске прохожие помогли достать провалившегося под лёд несовершеннолетнего.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, во время дежурства сотрудники ГАИ получили информацию о тонущем ребёнке.  

Приехав к месту инцидента, инспекторы заметили двух детей в мокрой одежде. Ребята рассказали, что их друг переходил реку по льду и провалился. Пострадавшего помогли вытащить из воды прохожие.  

Прибывшие медработники оказали ребёнку первую помощь, после чего доставили в больницу для дальнейшего наблюдения.  

Правоохранители отвезли друзей пострадавшего по домам.  

Весной 2018 года в Слониме военнослужащий спас пенсионера.  

83-летний мужчина провалился под лёд – здесь подробнее.  

# происшествия # Спасение

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