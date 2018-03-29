В Минске ребёнок провалился под лёд. Его спасли друзья и прохожие

Новости Беларуси. 28 марта в Минске прохожие помогли достать провалившегося под лёд несовершеннолетнего.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, во время дежурства сотрудники ГАИ получили информацию о тонущем ребёнке.

Приехав к месту инцидента, инспекторы заметили двух детей в мокрой одежде. Ребята рассказали, что их друг переходил реку по льду и провалился. Пострадавшего помогли вытащить из воды прохожие.

Прибывшие медработники оказали ребёнку первую помощь, после чего доставили в больницу для дальнейшего наблюдения.

Правоохранители отвезли друзей пострадавшего по домам.

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