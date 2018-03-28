Новости Беларуси. Минчанин 30 лет получал пенсию умершей матери.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратились работники территориального органа социальной зашиты, чтобы узнать, где проживает старейшая жительница Минска 1904 года рождения.

До этого социальные работники несколько раз приходили по месту жительства женщины, но её сын говорил, что пенсионерка находится в сельской местности Гродненской области.

В ходе проверки стало известно, что женщина скончалась в 1988 году, когда ей было 84 года. Родственники похоронили умершую, но её сын скрыл факт смерти матери от органов социальной защиты. С 1988 года мужчина по доверенности получал пенсию скончавшейся.

Возбуждено уголовное дело.

Фигурант – 75-летний безработный пенсионер. Ущерб от его действий оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

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