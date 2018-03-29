В Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец

Новости Беларуси. 27 марта в деревне Долгое Чериковского района пенсионерка упала в колодец.
Новости Беларуси. 27 марта в деревне Долгое Чериковского района пенсионерка упала в колодец.
Фото: МЧС Беларуси
Как сообщает МЧС Беларуси, спасателям об инциденте стало известно в 6:20. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили 65-летнюю пострадавшую в колодце на глубине 12 метров. Пенсионерка сидела на ведре по пояс в воде в ожидании помощи.
Фото: МЧС Беларуси
Спасатели спустились вниз, надели на гражданку пояс пожарного и вытянули её из колодца. Пожилую женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Фото: МЧС Беларуси
Пенсионерка не объяснила, как попала в колодец. По предварительной информации, женщина была пьяна.
Летом 2016 года в Клецком районе человек упал в 15-метровый колодец.
Мужчина выжил – подробнее здесь.