В Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец

Новости Беларуси. 27 марта в деревне Долгое Чериковского района пенсионерка упала в колодец.

Фото: МЧС Беларуси

Как сообщает МЧС Беларуси, спасателям об инциденте стало известно в 6:20. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили 65-летнюю пострадавшую в колодце на глубине 12 метров. Пенсионерка сидела на ведре по пояс в воде в ожидании помощи.

Фото: МЧС Беларуси

Спасатели спустились вниз, надели на гражданку пояс пожарного и вытянули её из колодца. Пожилую женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Фото: МЧС Беларуси