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В Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец

29 марта 2018 06:29
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Новости Беларуси. 27 марта в деревне Долгое Чериковского района пенсионерка упала в колодец.  

В Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец-1

Фото: МЧС Беларуси  

Как сообщает МЧС Беларуси, спасателям об инциденте стало известно в 6:20. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили 65-летнюю пострадавшую в колодце на глубине 12 метров. Пенсионерка сидела на ведре по пояс в воде в ожидании помощи.  

В Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец-4

Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели спустились вниз, надели на гражданку пояс пожарного и вытянули её из колодца. Пожилую женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».  

В Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец-7

Фото: МЧС Беларуси  

Пенсионерка не объяснила, как попала в колодец. По предварительной информации, женщина была пьяна.  

Летом 2016 года в Клецком районе человек упал в 15-метровый колодец.  

Мужчина выжил – подробнее здесь.  

# происшествия # Падение с высоты

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