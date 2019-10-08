Прямой эфир

Житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место

08 октября 2019 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Житель Мостов подозревается в угоне грузовика.

Как сообщает Следственный комитет, 6 октября в милицию обратился 44-летний мужчина. Заявитель пояснил, что кто-то угнал его «ЗИЛ-130». Владелец машины оставил ключ в замке зажигания, чем воспользовался злоумышленник.

Установлено, что подозреваемым является 39-летний гражданин, который на позаимствованном автомобиле уехал в расположенную неподалёку деревню, где сбил два дорожных знака и повредил ограждение. После этого фигурант вернул грузовик на место.

Житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место-1

Фото: Следственный комитет

В разговоре с правоохранителями задержанный пояснил, что ему просто захотелось прокатиться. В момент правонарушения подозреваемый был пьян. Мужчина был отпущен под обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон транспортного средства».

На прошлой неделе в Барановичах автослесарь угнал отданную в ремонт машину.

Поездка закончилась аварией – здесь подробности.

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе сотрудники ГАИ остановили авто с 9-летним водителем
08 октября 2019 07:39

В Минском районе сотрудники ГАИ остановили авто с 9-летним водителем

Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой
08 октября 2019 06:48

Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой

На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла
08 октября 2019 06:18

На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла