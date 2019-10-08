Житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место

Новости Беларуси. Житель Мостов подозревается в угоне грузовика.

Как сообщает Следственный комитет, 6 октября в милицию обратился 44-летний мужчина. Заявитель пояснил, что кто-то угнал его «ЗИЛ-130». Владелец машины оставил ключ в замке зажигания, чем воспользовался злоумышленник.

Установлено, что подозреваемым является 39-летний гражданин, который на позаимствованном автомобиле уехал в расположенную неподалёку деревню, где сбил два дорожных знака и повредил ограждение. После этого фигурант вернул грузовик на место.