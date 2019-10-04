В Барановичах автослесарь угнал отданную в ремонт машину

Новости Беларуси. 30 сентября в Барановичах нетрезвый автослесарь угнал машину и попал на ней в аварию.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в два часа ночи оператор одной из автозаправочных станций города позвонил в милицию и сказал, что на заправке Audi 100 попал в ДТП.

Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили за рулём иномарки ранее судимого 23-летнего жителя Барановичей. В организме водителя содержалось 1,6 промилле алкоголя. Вскоре выяснилось, что машина не принадлежит мужчине. Он был задержан.

Владелец автомобиля – житель Минской области, который отдал свою иномарку для ремонта в автомастерскую, где работал задержанный.

3 октября в отношении молодого человека по факту угона было возбуждено уголовное дело. Также были составлены три административных протокола.

В прошлом месяце в Гродненском районе был задержан нетрезвый водитель трактора.