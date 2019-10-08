Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой

Новости Беларуси. В Минске задержан местный житель, который употребил алкогольные напитки и направлялся к себе домой, прыгая по крышам машин.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 34-летний минчанин отдыхал вместе со знакомым, употребляя спиртное. Почувствовав, что выпил достаточно, мужчина пошёл домой. Идти предстояло 100 метров.

Когда гражданин вышел на улицу, он увидел припаркованную машину. Мужчина запрыгнул на капот, затем на крышу, после чего слез и пошёл дальше. Уже находясь вблизи своего дома, минчанин запрыгнул на крышу собственного автомобиля, после чего переместился на соседний.