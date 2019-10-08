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Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой

08 октября 2019 06:48
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Новости Беларуси. В Минске задержан местный житель, который употребил алкогольные напитки и направлялся к себе домой, прыгая по крышам машин.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 34-летний минчанин отдыхал вместе со знакомым, употребляя спиртное. Почувствовав, что выпил достаточно, мужчина пошёл домой. Идти предстояло 100 метров.

Когда гражданин вышел на улицу, он увидел припаркованную машину. Мужчина запрыгнул на капот, затем на крышу, после чего слез и пошёл дальше. Уже находясь вблизи своего дома, минчанин запрыгнул на крышу собственного автомобиля, после чего переместился на соседний.

Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Итогом действий мужчины стали три повреждённые машины. Гражданин был задержан. Свои поступки он объяснил воздействием выпитого алкоголя.

Ведётся проверка, ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

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# Хулиганство # происшествия

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