В Минском районе сотрудники ГАИ остановили авто с 9-летним водителем

Новости Беларуси. В Минском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с 9-летним мальчиком за рулем.
По информации УВД Минского облисполкома, 5 октября в деревне Валерьяново сотрудники ГАИ обратили внимание на Volkswagen, которым управлял ребенок.
Выяснилось, что отец мальчика хотел самостоятельно научить сына ездить на автомобиле. Поэтому мужчина посадил ребенка на водительское место, а сам сел рядом на пассажирское.
В отношении отца мальчика был составлен административный протокол. Материалы были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.
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