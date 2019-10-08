В Минском районе сотрудники ГАИ остановили авто с 9-летним водителем

Новости Беларуси. В Минском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с 9-летним мальчиком за рулем.

По информации УВД Минского облисполкома, 5 октября в деревне Валерьяново сотрудники ГАИ обратили внимание на Volkswagen, которым управлял ребенок.

Выяснилось, что отец мальчика хотел самостоятельно научить сына ездить на автомобиле. Поэтому мужчина посадил ребенка на водительское место, а сам сел рядом на пассажирское.

В отношении отца мальчика был составлен административный протокол. Материалы были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.