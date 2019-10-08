Прямой эфир

В Минском районе сотрудники ГАИ остановили авто с 9-летним водителем

08 октября 2019 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с 9-летним мальчиком за рулем.

По информации УВД Минского облисполкома, 5 октября в деревне Валерьяново сотрудники ГАИ обратили внимание на Volkswagen, которым управлял ребенок.

Выяснилось, что отец мальчика хотел самостоятельно научить сына ездить на автомобиле. Поэтому мужчина посадил ребенка на водительское место, а сам сел рядом на пассажирское.

В отношении отца мальчика был составлен административный протокол. Материалы были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали, как уберечь ребёнка от ДТП. 3 простых правила читайте здесь.

# ГАИ # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой
08 октября 2019 06:48

Прыгал по крышам машин. В Минске задержан мужчина, который необычным способом возвращался домой

На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла
08 октября 2019 06:18

На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске
07 октября 2019 16:59

«Сзади месиво началось». Что говорят очевидцы, ГАИ и медики о жуткой аварии в Минске