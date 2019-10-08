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На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла

08 октября 2019 06:18
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Новости Беларуси. 8 октября в начале восьмого утра в Минске на станции метро «Пролетарская» пассажирка прыгнула под поезд на второй главный путь.

Как сообщает Минский метрополитен в Twitter, в 7:28 женщина была извлечена из-под состава. Ещё через пять минут движение было восстановлено.

На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла-1

Фото: Следственный комитет

Как уточняет Следственный комитет, погибшей оказалась 54-летняя гражданка. По факту падения женщины проводится проверка.

В настоящее время на месте работает СОГ, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

 

# Минское метро # происшествия

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