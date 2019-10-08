На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла

Новости Беларуси. 8 октября в начале восьмого утра в Минске на станции метро «Пролетарская» пассажирка прыгнула под поезд на второй главный путь.

Как сообщает Минский метрополитен в Twitter, в 7:28 женщина была извлечена из-под состава. Ещё через пять минут движение было восстановлено.