На станции метро «Пролетарская» женщина прыгнула под поезд и погибла
Новости Беларуси. 8 октября в начале восьмого утра в Минске на станции метро «Пролетарская» пассажирка прыгнула под поезд на второй главный путь.
Как сообщает Минский метрополитен в Twitter, в 7:28 женщина была извлечена из-под состава. Ещё через пять минут движение было восстановлено.
Фото: Следственный комитет
Как уточняет Следственный комитет, погибшей оказалась 54-летняя гражданка. По факту падения женщины проводится проверка.
В настоящее время на месте работает СОГ, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.