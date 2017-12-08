Житель Могилева под видом газового работника проникал в дома и выманивал деньги

Новости Беларуси. Могилевчанин под видом сотрудника газовой службы выманивал деньги у людей.
По информации УСК по Могилевской области, 29-летний мужчина проникал в дома граждан, чаще всего пенсионеров, через открытые двери или представляясь сотрудником газовой службы. Попадая в дома, мужчина совершал кражи.
В ситуациях, когда обвиняемый попадал в дома под видом газового работника, он придумывал вымышленный повод о погашении задолженности за газ.
Всего установлено 18 эпизодов. Похищенная сумма составила 2500 рублей. Мужчину задержали.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «кража, совершенная повторно с проникновением в жилище» и «мошенничество».
Дело передано в суд.
В начале 2016 года в Бресте мошенники под видом работников газовой службы похитили у пенсионера Br18 млн – здесь подробнее.