Прямой эфир

МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью

08 декабря 2017 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Любое движение по автомобильному мосту в Житковичском районе запрещено.

По информации МЧС, об этом стало известно утром 8 декабря во время заседания комиссии. На время полного запрета движения, даже пешеходного, по мосту сотрудники МЧС будут помогать жителям перебираться на противоположный берег Припяти при помощи катеров.

МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью-1

Напомним, накануне движение по автомобильному мосту через Припять было остановлено из-за трещины и провисания конструкции. Сооружение является важным объектом инфраструктуры региона. Вечером движение частично было восстановлено – пешеходы и экстренные службы на легковых автомобилях могли проехать через мост.

МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью-4

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе (подробности здесь).

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено
08 декабря 2017 08:10

Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено

Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла
08 декабря 2017 07:47

Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла

Пожар в Борисове: погиб один человек, эвакуированы четверо
08 декабря 2017 07:36

Пожар в Борисове: погиб один человек, эвакуированы четверо