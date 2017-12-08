МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью

Новости Беларуси. Любое движение по автомобильному мосту в Житковичском районе запрещено.

По информации МЧС, об этом стало известно утром 8 декабря во время заседания комиссии. На время полного запрета движения, даже пешеходного, по мосту сотрудники МЧС будут помогать жителям перебираться на противоположный берег Припяти при помощи катеров.