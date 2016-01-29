В Бресте мошенники под видом работников газовой службы похитили у пенсионера Br18 млн

Новости Беларуси. В Бресте мошенники воспользовались тем, что борисовская трагедия сейчас на слуху и похитили у доверчивого пенсионера 18 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками газовой службы, которым нужно срочно проверить оборудование, и таким образом без препятствий проникли в квартиру. Дальше уже дело техники. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ знает подробности.

Сегодня Владимир Павлович занимает деньги до пенсии у соседей и ждет вестей от милиции. Проверка газового оборудования мошенниками обошлась пенсионеру в 18 миллионов рублей. Пока женщина «проверяла» работу плиты, ее подельник исчез из поля зрения хозяина.

Владимир Солоненко, потерпевший:

Копил, пенсию откладывал. На котел одалживал, вернули. Все украли, и их.

Мужчина корит себя за доверчивость. Говорит, никаких подозрений жулики у него не вызвали. Не насторожил визит незнакомок и жителей этого дома. Сюда две женщины проникли под видом народных целительниц. После «сеанса лечения» молодая хозяйка не нашла на привычном месте ювелирных украшений.

Елена Кудрейко, потерпевшая:

Меня не было дома. Была бабушка с ребенком. Пожилая начала бабушке рассказывать: «Вот вы такая больная, давайте я вам водичку заговорю». А та, что помоложе, ребенка взяла на руки и стала с ней по квартире ходить: «Ой, какая красивая девочка, а покажи, что у тебя здесь, что там…»

Этих аферисток удалось задержать по горячим следам. К слову, изобретением новых схем отъема денег мошенники себя не утруждают, меняется только легенда.

Сергей Дученко, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполком:

Приходят в дом и представляются работниками различного рода социальных служб – представителями райисполкома, сельского совета. Один человек отвлекает владельца дома, второй в это время заходит в спальное помещение: зачастую беспечные пожилые граждане хранят свои сбережения дома в бельевом шкафу. Между бельем складывают свои сбережения. Это и является легкой добычей таких преступников.

Случаи, когда на удочку аферистов попадаются доверчивые бабушки и дедушки, далеко не единичны. На днях в Столинском районе лжемедсестры провели «обследование» и сделали пенсионеру массаж. После лечения

мужчина заметил пропажу 5 миллионов рублей.