В Ляховичском районе МАЗ упал с домкрата и убил мужчину

Новости Беларуси. В Ляховичском районе грузовик соскочил с домкрата и упал на водителя.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел 4 декабря. 57-летний мужчина чинил служебный автомобиль МАЗ. При замене колеса мужчина зацепил домкрат монтировкой. Автомобиль соскочил с домкрата. Мужчина скончался.

Проводится проверка по факту установления обстоятельств несчастного случая на производстве.