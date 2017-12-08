Прямой эфир

В Ляховичском районе МАЗ упал с домкрата и убил мужчину

08 декабря 2017 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Ляховичском районе грузовик соскочил с домкрата и упал на водителя.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел 4 декабря. 57-летний мужчина чинил служебный автомобиль МАЗ. При замене колеса мужчина зацепил домкрат монтировкой. Автомобиль соскочил с домкрата. Мужчина скончался.

Проводится проверка по факту установления обстоятельств несчастного случая на производстве.

В конце ноября в Гомельской области на месте погиб рабочий крупного предприятия – здесь подробнее.

# происшествия # Гибель рабочего

Другие новости рубрики

Все новости
МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью
08 декабря 2017 11:51

МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью

Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено
08 декабря 2017 08:10

Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено

Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла
08 декабря 2017 07:47

Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла