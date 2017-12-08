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Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено

08 декабря 2017 08:10
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Новости Беларуси. 7 декабря на остановочном пункте Роща главного хода Минск-Барановичи произошла авария.

По информации БелЖД, произошел выход из строя путевой техники – состав сошел с рельсов. Ремонтный поезд ехал к месту проведения путевых работ.

Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено-1

Фото: vk.com/belrailway

Это вызвало задержку в движении поездов, так как был полностью перекрыт главный ход. Поезда шли в обход. 

Пострадавших нет.

В начале декабря в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда «Минск – Запорожье» (подробности здесь).

# происшествия # Фотофакт # Белорусская железная дорога

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