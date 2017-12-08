Ремонтный поезд сошел с рельсов в Минском районе: движение восстановлено

Новости Беларуси. 7 декабря на остановочном пункте Роща главного хода Минск-Барановичи произошла авария.
По информации БелЖД, произошел выход из строя путевой техники – состав сошел с рельсов. Ремонтный поезд ехал к месту проведения путевых работ.
Новости Беларуси. 7 декабря на остановочном пункте Роща главного хода Минск-Барановичи произошла авария.
По информации БелЖД, произошел выход из строя путевой техники – состав сошел с рельсов. Ремонтный поезд ехал к месту проведения путевых работ.
Фото: vk.com/belrailway
Это вызвало задержку в движении поездов, так как был полностью перекрыт главный ход. Поезда шли в обход.
Пострадавших нет.
В начале декабря в Жлобине сошел с рельсов вагон пассажирского поезда «Минск – Запорожье» (подробности здесь).