Житель Минской области пытался продать трех белорусок в Россию для занятия проституцией

Новости Беларуси. Житель Минской области вместе с подельниками пытался вывезти трёх белорусок в Россию для занятия проституцией. Их планам помешали оперативники.

Мужчина знакомился с девушками на одном из сайтов. За их доставку в Россию он рассчитывал получить определенный гонорар.

Пресс-служба Министерства Внутренних Дел Республики Беларусь:

Планам злоумышленника помешали оперативники из управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми Бреста. Вместе со своими коллегами из МВД, ГУВД Мингорисполкома и бойцами СПБТ «Алмаз» они сняли торговца «живым» товаром прямо с поезда в Минске. Сейчас злоумышленник водворен в ИВС и дает показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 ст.171 УК Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Как отметили в Министерстве, сегодня сотрудники милиции действуют на упреждение и задержание трафикеров, пресекая попытки вывоза наших граждан для эксплуатации за рубеж.

Так, в 2013 году задержано 11 человек с поличным, а за 8 месяцев текущего года – уже 8 (7 – в Россию, и 1 – в одну из стран Юго-Восточной Азии).

Напомним, в 2012-ом поддержка понадобилась почти 200 белорусам. Кроме того, раскрыто почти 100 тяжких и особо тяжких преступлений. Благодаря слаженным действиям оперативников была пресечена деятельность и крупной международной группировки, а также минимизированы масштабы межгосударственной торговли людьми. Смотрите видео.