Медведь загрыз 22-летнего туриста в заповеднике под Нью-Йорком

Новости США. Трагедия произошла в заповеднике, расположенном в 65 километрах от Нью-Йорка. Группа туристов из пяти человек шла вдоль дороги к городу Вест Милфорд (штат Нью-Джерси), когда они увидели медведя.

В панике люди разбежались в разные стороны. Четверо остались живы. Тело 22-летнего парня обнаружили спустя некоторое время.

New York Daily News, газета Нью-Йорка:

Доказательства на месте происшествия подтвердили, что турист стал жертвой нападения медведя весом около 135 килограмм. Зверя удалось найти, и его сразу же усыпили.



Еще одна трагедия по вине хищника произошла в прошлом году на севере Камчатки. Растерзанное тело мужчины обнаружили в полутора километрах от посёлка. Судя по всему, зверь напал на рыбака у дороги и утащил его в кусты.

Там голодный медведь приступил к жестокой расправе: растерзал тело и снял скальп. Подробности трагедии читайте здесь.

Напомним, несколько лет назад медведь-призрак ни на шутку перепугал жителей Беларуси. Дикого зверя впервые увидели в Калинковичском районе, затем дачники встретили его всего в 5 километрах от Светлогорска. Специалисты утверждали, что медведь пришлый: в этом регионе косолапые давно не обитают. Несколько ночей подряд местные жители слышали, как где-то поблизости ревёт медведь. Правда, его так и не видели. За время своих странствий хищник ни разу не проявил агрессии (смотрите видео).