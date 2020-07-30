В Беларуси в 2020 году более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми

Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля всемирный день борьбы с этим негативным явлением.

Говоря о проблеме, специалисты прогнозируют увеличение подобных случаев в мире. Эпидобстановка во многих странах усугубляет экономический кризис и, как следствие, безработицу. Новые вакансии люди ищут в интернете, где порой предложения таят опасность.

Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу

Методы псевдоработодателей настолько завуалированы, что вычислить киберпреступников порой очень сложно. Возможности глобальной сети позволяют им организовать лже-схемы, даже не выходя из дома.