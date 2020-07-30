В Беларуси в 2020 году более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми

Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля всемирный день борьбы с этим негативным явлением.
Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в международное сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 июля всемирный день борьбы с этим негативным явлением.
Говоря о проблеме, специалисты прогнозируют увеличение подобных случаев в мире. Эпидобстановка во многих странах усугубляет экономический кризис и, как следствие, безработицу. Новые вакансии люди ищут в интернете, где порой предложения таят опасность.
Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу
Методы псевдоработодателей настолько завуалированы, что вычислить киберпреступников порой очень сложно. Возможности глобальной сети позволяют им организовать лже-схемы, даже не выходя из дома.
Несмотря на то, что за годы в Беларуси количество подобных преступлений снизилось в разы, проблема остается на контроле правоохранительных органов. В 2020 году уже зафиксировано 55 трафикинговых преступлений, перекрыто 10 каналов вывоза наших граждан за рубеж. Более 70 человек стали жертвами преступлений в сфере торговли людьми, 14 из них несовершеннолетние.
Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:
У нас есть примеры, когда преступники, не выходя их дома, непосредственно без визуального контакта с потерпевшими, организовывали трафикинг, организовывали переправку за рубеж для эксплуатации, даже не видя человека в лицо, общаясь через интернет. В этой части мы тоже пытаемся идти в ногу со временем, применять различные программные продукты и привлекать к установленной законом ответственности таких лиц.
Добавим, ровно 10 лет назад был принят Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Этому событию предшествовали практические шаги Беларуси. В 2005 году на саммите международной организации наш Президент выступил с инициативой глобального партнерства в этой сфере. Предложение поддержали десятки стран.