В Гродно две 16-летние хулиганки в подъезде дома избили и ограбили девушку

Новости Беларуси. Две несовершеннолетние девушки в одном из подъездов многоэтажного дома по улице Клецкова в Гродно устроили пьяную драку с ограблением.

В лифте хулиганки зажали девушку и требовали отдать деньги. Получив отказ - вытащили из лифта за волосы и стали швырять по подъезду.

Пострадавшая пыталась бежать, но, вставая на ноги, получала толчки в спину и снова падала. Били девушку ногами и по лицу.

Пока одна 16-летняя «колотила» жертву, другая вырвала у несчастной дамскую сумочку, в которой оказался кошелек с суммой чуть более одного миллиона рублей, золотое кольцо, паспорт, мобильный телефон и зонтик.

Милиция и отец потерпевшей смогли задержать подозреваемых в грабеже по горячим следам.

Диана Алещик, начальник ИДН Октябрьского РОВД г. Гродно, майор милиции:

Подозреваемых в грабеже доставили в УЗ «ГОКЦ» психиатрия-наркология», для прохождения медицинского освидетельствования. Выполнявшая активную фазу нападения девушка от него отказалась, у другой же оказалось 0,2% алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Одна из представительниц слабого пола (та, что совсем неслабо наносила телесные повреждения жертве) знакома с этим медучреждением не понаслышке: она состоит на учете у врача-нарколога. Более того, эта особа находится на профилактическом учете в ИДН ОВД администрации Октябрьского района Гродно за распитие пива в общественном месте.

К сожалению, стать жертвой хулиганов можно, где угодно - и в стенах собственного дома, и на шумной городской площади.

Преступники давно не стесняются проворачивать свои «черные» дела в суматохе людских будней.

Так, шокирующее ограбление произошло в Гродно в апреле, во время праздничного пасхального богослужения. Злоумышленник проник в храм средь белого дня, при большом скоплении народа. Во время службы похитил около 6 тысяч долларов, более тысячи польских злотых и 8 миллионов белорусских рублей.