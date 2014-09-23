На Могилевщине из-за отравления грибами умерли 2 человека, еще 2 находятся в реанимации

Новости Беларуси. Семейный трагедией обернулся грибной ужин. На Могилевщине из-за отравления умерли 2 человека, еще двое находятся в реанимации. За жизни еще двух человек сейчас борются медики. Приготовив на ужин грибы, семья даже не подозревала, что дары леса могут быть настолько опасными.

Надежда Яковлевна из деревни Петуховка, что на Могилевщине, вспоминает, что даже внешний вид серого гриба, найденного соседкой, вызвал подозрение. Но односельчанку это не смутило. На ужин приготовленные дары леса ела вся семья. Мать, две дочери и зять. А через сутки все четверо уже были в реанимации.

Как оказалось, первые симптомы отравления грибами у пострадавших появились уже через несколько часов. Но скорую вызвали только спустя сутки, когда из-за сильнейшего обезвоживания домочадцы стали терять сознание.

Неоправданный риск и несвоевременное обращение к медикам стоил жизней старшей дочери и зятя. Мать и младшая дочь, к счастью, живы, но состояние их тяжелое.

Анатолий Довбыш, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Чаусской центральной районной больницы:

Конечно, при своевременном обращении исход был бы другой у погибших, у поступивших лечение проходило бы немного легче.

Какие именно грибы стали причиной трагедии пока не известно. Специалисты взяли пробы злополучных даров леса на экспертизу, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Гурский, заведующий отделением гигиены питания Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Достаточно большое количество съедобных грибов имеет грибы-двойники, которые не так легко различить. Они являются ядовитыми. Одним из наиболее ядовитых грибов является бледная поганка. Четвертинки шляпки достаточно, чтобы получить серьезное отравление, иногда заканчивающимся летальным исходом.

Ирина Недобоева, СТВ:

Грибной сезон сейчас в самом разгаре. И в 2014 году грибов в лесах действительно много. Соблазн, конечно, велик. Но от сомнительной находки все же лучше отказаться.