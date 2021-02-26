Оборудовал шкаф светодиодными лампами. Житель Минска дома выращивал марихуану

В первом случае в милицию позвонила горожанка, которая заметила, что во дворе дома неизвестные прячут что-то в земле. Это оказались закладчики. Их задержали по горячим следам. Выяснилось, что молодые люди приехали к нам из Туркменистана на обучение. Чтобы подзаработать, студенты устроились распространителями в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.