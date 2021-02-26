Оборудовал шкаф светодиодными лампами. Житель Минска дома выращивал марихуану

Новости Беларуси. В Минске задержаны несколько распространителей психотропов и наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержаны несколько распространителей психотропов и наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом случае в милицию позвонила горожанка, которая заметила, что во дворе дома неизвестные прячут что-то в земле. Это оказались закладчики. Их задержали по горячим следам. Выяснилось, что молодые люди приехали к нам из Туркменистана на обучение. Чтобы подзаработать, студенты устроились распространителями в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.
А вот во Фрунзенском районе задержан 32-летний минчанин, который дома выращивал марихуану.
Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
Оборудовав свой шкаф светодиодными лампами и термометром, гражданин поместил туда два горшка с почвой и высадил семена конопли. Через месяц выращенный каннабис мужчина высушил и употреблял в личных целях. В ходе обыска квартиры правоохранители обнаружили порядка 60 граммов марихуаны, а также горшки с коноплей.
Оценку действиям злоумышленников теперь дают следователи.