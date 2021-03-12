СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области

Новости Беларуси. Следственным комитетом завершено расследование по факту блокировки железнодорожных путей в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следственным комитетом завершено расследование по факту блокировки железнодорожных путей в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в ноябре 2020 года двое жителей Молодечненского района пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы – Радошковичи. Спровоцировали их действия призывы деструктивных Telegram-каналов. Это могло повлечь серьезные последствия. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции.
С участием одного из обвиняемых проведена проверка показаний на месте, которая подтвердила обстоятельства совершенного. Теперь обоим предъявлено окончательное обвинение. Мера пресечения – заключение под стражу.
Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси:
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции продолжается расследование по ряду уголовных дел, связанных с блокированием железнодорожных путей. Ряд уголовных дел в настоящее время окончены, и уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.
Случай умышленного приведения в негодность железнодорожных путей не единственный. Расследования всех уголовных дел близятся к завершению.