СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области

Новости Беларуси. Следственным комитетом завершено расследование по факту блокировки железнодорожных путей в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ноябре 2020 года двое жителей Молодечненского района пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы – Радошковичи. Спровоцировали их действия призывы деструктивных Telegram-каналов. Это могло повлечь серьезные последствия. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции.

С участием одного из обвиняемых проведена проверка показаний на месте, которая подтвердила обстоятельства совершенного. Теперь обоим предъявлено окончательное обвинение. Мера пресечения – заключение под стражу.