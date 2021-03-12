Прямой эфир

СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области

12 марта 2021 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственным комитетом завершено расследование по факту блокировки железнодорожных путей в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области-1

Напомним, в ноябре 2020 года двое жителей Молодечненского района пытались замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы – Радошковичи. Спровоцировали их действия призывы деструктивных Telegram-каналов. Это могло повлечь серьезные последствия. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции.

С участием одного из обвиняемых проведена проверка показаний на месте, которая подтвердила обстоятельства совершенного. Теперь обоим предъявлено окончательное обвинение. Мера пресечения – заключение под стражу.

СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области-4

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси:
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции продолжается расследование по ряду уголовных дел, связанных с блокированием железнодорожных путей. Ряд уголовных дел в настоящее время окончены, и уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.

СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области-7

Случай умышленного приведения в негодность железнодорожных путей не единственный. Расследования всех уголовных дел близятся к завершению.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Владимир Шишко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП на Ленина: автомобиль Peugeot врезался в фонарный столб
12 марта 2021 14:24

ДТП на Ленина: автомобиль Peugeot врезался в фонарный столб

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку
12 марта 2021 14:18

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку

На границе с Литвой задержали группу нелегалов из Ирака. Пособниками оказались два белоруса
11 марта 2021 07:02

На границе с Литвой задержали группу нелегалов из Ирака. Пособниками оказались два белоруса