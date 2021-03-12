ДТП на Ленина: автомобиль Peugeot врезался в фонарный столб

Новости Беларуси. Более 670 человек и 350 единиц техники задействованы в уборке снега на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работа идет непрерывно: очищают и обрабатывают реагентом дороги, тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Утром из-за метели на улицах столицы наблюдались 8-балльные пробки.

Не обошлось и без аварий. Так, на улице Ленина легковушка врезалась в фонарный столб. Водитель Peugeot, двигаясь в сторону Смоленской, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Мужчина доставлен в медучреждение.