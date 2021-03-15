Водитель микроавтобуса уснул за рулём. Что известно о смертельном ДТП под Крупками?

Новости Беларуси. Следственно-оперативная группа работает в Крупском районе на месте ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла около семи утра на трассе М1. Столкнулись два микроавтобуса. От удара транспортные средства загорелись. По предварительной информации, 27-летний житель Витебска, управляя автомобилем Mercedes Sprinter, уснул за рулем. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Atego, за рулем которого был 44-летний житель Старых Дорог.