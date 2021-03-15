Прямой эфир

Водитель микроавтобуса уснул за рулём. Что известно о смертельном ДТП под Крупками?

15 марта 2021 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственно-оперативная группа работает в Крупском районе на месте ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель микроавтобуса уснул за рулём. Что известно о смертельном ДТП под Крупками?-1

Авария произошла около семи утра на трассе М1. Столкнулись два микроавтобуса. От удара транспортные средства загорелись. По предварительной информации, 27-летний житель Витебска, управляя автомобилем Mercedes Sprinter, уснул за рулем. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes Atego, за рулем которого был 44-летний житель Старых Дорог.

Водитель микроавтобуса уснул за рулём. Что известно о смертельном ДТП под Крупками?-4

Все обстоятельства происшествия выясняются. На место аварии прибыли также сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз и представители МЧС.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области
12 марта 2021 16:38

СК завершил расследование по факту блокировки ж/д путей в Минской области

ДТП на Ленина: автомобиль Peugeot врезался в фонарный столб
12 марта 2021 14:24

ДТП на Ленина: автомобиль Peugeot врезался в фонарный столб

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку
12 марта 2021 14:18

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку