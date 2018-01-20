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Житель девятиэтажки в Орше грозил взорвать бытовой газ в квартире

20 января 2018 10:05
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Новости Беларуси. 19 января житель Орши позвонил в МЧС и угрожал взорвать бытовой газ в своей квартире.

Как сообщает МЧС, после первого звонка диспетчер Казаков А.М. сразу же сообщил о намерениях мужчины в дежурную часть Оршанского РОВД. Правоохранительные органы уже были на месте, но им не удалось попасть в квартиру.

После этого угрожавший взрывом мужчина позвонил второй раз. В процессе долгой беседы диспетчер смог убедить оршанца открыть дверь в квартиру и впустить милиционеров.

Сотрудники милиции перекрыли в квартире газ и задержали мужчину. Последний действительно открыл газовые конфорки.

В середине января житель Баранович 25 раз позвонил сотрудникам экстренных служб.

Мужчина угрожал покончить с собой – подробности здесь.

# происшествия # Спасение # Казаков А.М.

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