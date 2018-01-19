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ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение

19 января 2018 19:13
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Новости Беларуси. 19 января около 10 утра на улице Казинца 40-летняя женщина за рулем Volkswagen выехала на встречную и врезалась в ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение -1

На место ДТП прибыли спасатели и скорая помощь. К счастью, водитель травм не получила и отказалась от обследования. А вот что привело к ДТП, она так и не смогла объяснить.

ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение -4

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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