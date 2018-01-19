ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение

Новости Беларуси. 19 января около 10 утра на улице Казинца 40-летняя женщина за рулем Volkswagen выехала на встречную и врезалась в ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 января около 10 утра на улице Казинца 40-летняя женщина за рулем Volkswagen выехала на встречную и врезалась в ограждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На место ДТП прибыли спасатели и скорая помощь. К счастью, водитель травм не получила и отказалась от обследования. А вот что привело к ДТП, она так и не смогла объяснить.