Изъято более 4 кг марихуаны. Житель Бобруйска выращивал наркотик у себя дома

Во время обыска в доме задержанного были найдены и изъяты марихуана, растения конопли и прочее необходимое для их выращивания, расфасовки и хранения.

Как сообщает УСК по Могилевской области, нарушающие закон действия мужчины были пресечены в процессе оперативно-розыскных мероприятий.

Известно, что зёрна наркотического растения мужчина привёз из Российской Федерации. Задержанный тщательно подошёл к выращиванию наркотика. Он оборудовал комнату светильниками, системой полива растений и вентиляцией. Мужчина в домашних условиях проводил полный цикл создания наркотического вещества.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:

В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

На неделе у минчанина нашли более килограмма наркотиков.