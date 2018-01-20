Прямой эфир

Изъято более 4 кг марихуаны. Житель Бобруйска выращивал наркотик у себя дома

20 января 2018 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У 33-летнего жителя Бобруйска изъяли 4,2 кг марихуаны.

Как сообщает УСК по Могилевской области, нарушающие закон действия мужчины были пресечены в процессе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время обыска в доме задержанного были найдены и изъяты марихуана, растения конопли и прочее необходимое для их выращивания, расфасовки и хранения.

Изъято более 4 кг марихуаны. Житель Бобруйска выращивал наркотик у себя дома-1

Фото: УСК по Могилевской области

Известно, что зёрна наркотического растения мужчина привёз из Российской Федерации. Задержанный тщательно подошёл к выращиванию наркотика. Он оборудовал комнату светильниками, системой полива растений и вентиляцией. Мужчина в домашних условиях проводил полный цикл создания наркотического вещества.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

На неделе у минчанина нашли более килограмма наркотиков.

Мужчина фасовал и распространял запретное вещество – здесь подробнее.

# происшествия # Наркотики

Другие новости рубрики

Все новости
Микроавтобус врезался в фуру в Толочинском районе: пострадали 3 человека
20 января 2018 07:42

Микроавтобус врезался в фуру в Толочинском районе: пострадали 3 человека

ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение
19 января 2018 19:13

ДТП на Казинца. 40-летняя водитель так и не смогла объяснить, почему врезалась в ограждение

Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину
19 января 2018 15:51

Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину