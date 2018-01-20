Изъято более 4 кг марихуаны. Житель Бобруйска выращивал наркотик у себя дома

Новости Беларуси. У 33-летнего жителя Бобруйска изъяли 4,2 кг марихуаны.
Как сообщает УСК по Могилевской области, нарушающие закон действия мужчины были пресечены в процессе оперативно-розыскных мероприятий.
Во время обыска в доме задержанного были найдены и изъяты марихуана, растения конопли и прочее необходимое для их выращивания, расфасовки и хранения.
Фото: УСК по Могилевской области
Известно, что зёрна наркотического растения мужчина привёз из Российской Федерации. Задержанный тщательно подошёл к выращиванию наркотика. Он оборудовал комнату светильниками, системой полива растений и вентиляцией. Мужчина в домашних условиях проводил полный цикл создания наркотического вещества.
Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:
В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
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