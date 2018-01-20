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Микроавтобус врезался в фуру в Толочинском районе: пострадали 3 человека

20 января 2018 07:42
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Новости Беларуси. Микроавтобус Mersedes утром 19 января в Толочинском районе столкнулся с остановившейся фурой.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, у ехавшего в сторону Минска большегрузного Mersedes лопнуло колесо. По этой причине водитель резко остановился на обочине. С грузовым автомобилем столкнулся микроавтобус, водитель которого вёл транспортное средство в попутном направлении. Он разговаривал по телефону и не успел притормозить.

В ДТП пострадали 3 пассажира микроавтобуса. 26-летнюю девушку с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. Госпитализированы два молодых человека с травмами различной тяжести. Водители не пострадали.

За рулём микроавтобуса находился 31-летний борисовчанин. Мужчина нашёл своих попутчиков в интернете.

Напомним, накануне в Ивьевском районе произошло тройное ДТП.

Пострадали три человека – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Витебской области

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