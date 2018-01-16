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В Барановичах эвакуировали жильцов дома: мужчина позвонил в экстренные службы 25 раз

16 января 2018 08:19
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Новости Беларуси. В Барановичах 15 января мужчина позвонил 25 раз в экстренные службы с различными жалобами и угрозами.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 50-летний местный житель при общении с сотрудниками милиции вёл себя неадекватно. Он не открыл дверь и угрожал покончить с собой.

Чтобы обезопасить людей, правоохранители эвакуировали из дома 11 человек. Также были отключены газ и электричество.

После неоднократных попыток провести переговоры, сотрудники милиции задержали мужчину. После чего правоохранители проверили дом на наличие предметов, которые могут угрожать жильцам. Ничего подобного не обнаружилось.

Выясняются причины и мотивы действий задержанного. Его передали медицинским работникам.

Зимой прошлого года житель Гомеля устроил переполох. Мужчина стрелял в подъезде многоэтажного дома.

Было сделано не менее 10 выстрелов – здесь подробнее.

# происшествия # Соседи

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