Житель Буда-Кошелево убил жену в день свадьбы из-за того, что она не бросила курить

Новости Беларуси. Трагедия произошла вечером после регистрации брака.

Казалось, ничего не предвещало беды. 35-летняя пара, прожившая вместе более 10 лет, наконец, узаконила свои отношения.

Молодожены отмечали событие в узком семейном кругу. Когда гости разошлись, муж внезапно вспомнил, что супруга неоднократно обещала бросить курить, но обещания так и не сдержала.

В какой-то момент мужчина вышел из помещения, а вернулся уже с охотничьим ружьем в руках и выстрелил супруге в голову. Женщина скончалась на месте.

Опомнившись позже, он понял, что произошло. И попытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в рот. Мужчина жив, сейчас он находится в реанимации.

Как отметили в Следственном комитете, совместных детей у пары не было. У женщины осталась 18-летняя дочь.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

Напомним, год назад в Орше средь бела дня произошло шокирующее убийство. На глазах у многочисленных прохожих 29-летний мужчина жестоко расправился со своей бывшей женой. Причем нападение произошло у здания суда. По словам очевидцев, сначала он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем уже ударил себя ножом в грудь. 19-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Подробности вы узнаете из видео.