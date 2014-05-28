Пожар в медицинском центре в Южной Корее: 21 челок погиб, 6 находятся в критическом состоянии

Новости Южной Кореи. Пожар, вспыхнувший этой ночь в медицинском центре в Южной Корее, унес жизни по меньшей мере 21 человека. Еще шесть пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Врачи опасаются, что число жертв может возрасти.

На борьбу с огнем у пожарных ушло около 30 минут. Многих пациентов клиники удалось спасти. Но те, кто оказался на втором этаже, были отрезаны от выхода стеной черного ядовитого дыма.

Большинство погибших – это прикованные к постели пожилые люди. Причиной их смерти стало отравление продуктами горения. Установлено, что среди погибших один сотрудник медперсонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.