В читальном зале Моледечненской центральной библиотеки обрушился потолок

Новости Беларуси. ЧП в Моледечненской центральной библиотеке. 27 мая утром в читальном зале частично обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. На момент происшествия в помещении никого не было, оно готовилось к ремонту.

Обрушение произошло мгновенно. Тогда в здании находился только сторож. Именно он сообщил о том, что произошло.

Причины случившегося устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Швайбович, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:

Сообщение об обрушении перекрытия в здании Молодечненской центральной библиотеки поступило в службу спасения в 10.15 27 мая. Позвонила на 101 директор школы. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что произошло обрушения перекрытия на площади около 180 кв. м в помещении на втором этаже читального зала. Данное помещение не эксплуатировалось, оно готовилось для проведения текущего ремонта. Здание библиотеки 1960 года постройки. Во время происшествия в этом помещении людей не было, никто не пострадал. Причина обрушения устанавливается на данный момент.