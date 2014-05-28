Разрушительные смерчи и град в США: 9 человек пострадали, задержаны более 4,5 тысяч авиарейсов

Новости США. США во власти погодных аномалий. На этот раз в виде шторма и торнадо. Накануне разрушительный смерч обрушился на лагерь нефтяников в Северной Дакоте. С травмами различной степени тяжести госпитализированы девять человек. Один из них – в критическом состоянии.

Вихри могут испытать на прочность и жителей Техаса. По большей части штата уже прошелся аномальный град. В аэропортах штатов Среднего Запада и Юга страны отменены или задержаны более 4,5 тысяч рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.