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Разрушительные смерчи и град в США: 9 человек пострадали, задержаны более 4,5 тысяч авиарейсов

28 мая 2014 07:39
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Новости США. США во власти погодных аномалий. На этот раз в виде шторма и торнадо. Накануне разрушительный смерч обрушился на лагерь нефтяников в Северной Дакоте. С травмами различной степени тяжести госпитализированы девять человек. Один из них – в критическом состоянии.

Вихри могут испытать на прочность и жителей Техаса. По большей части штата уже прошелся аномальный град. В аэропортах штатов Среднего Запада и Юга страны отменены или задержаны более 4,5 тысяч рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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