Прямой эфир

Житель Барановичей украл у дяди сбережения и потратил их за ночь

24 апреля 2020 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Барановичах племянник пришёл в гости к дяде и украл крупную сумму денег. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям за помощью обратился житель Барановичей. Гражданин сказал, что у него пропали 3 300 долларов. 

Выяснилось, что ранее к мужчине в гости пришёл племянник. Обрадованный дядя захотел сделать подарок молодому человеку. У него на глазах гражданин достал из тайника наличность, вручил парню несколько купюр, а затем спрятал остальные деньги обратно в шкаф. 

Далее родственники вместе употребили алкогольные напитки, а затем мужчина заснул. Утром заявитель не увидел ни племянника, ни денег. Сначала житель Барановичей позвонил юноше, но у того был выключен мобильник. Тогда мужчина обратился в милицию. 

На следующий день был задержан 28-летний ранее судимый молодой человек. Фигурант пояснил, что все деньги потратил на различные покупки и отдых в увеселительных заведениях. Действиям подозреваемого дана правовая оценка. 

Месяцем ранее житель Осиповичей подозревался в оплате покупок в онлайн-играх карточкой своей тёти. 

Общая сумма потраченного составила более 350 рублей – подробнее здесь

 

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице
24 апреля 2020 08:37

Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам
24 апреля 2020 08:36

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель
24 апреля 2020 08:18

В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель