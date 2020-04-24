Житель Барановичей украл у дяди сбережения и потратил их за ночь

Новости Беларуси. В Барановичах племянник пришёл в гости к дяде и украл крупную сумму денег.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям за помощью обратился житель Барановичей. Гражданин сказал, что у него пропали 3 300 долларов.

Выяснилось, что ранее к мужчине в гости пришёл племянник. Обрадованный дядя захотел сделать подарок молодому человеку. У него на глазах гражданин достал из тайника наличность, вручил парню несколько купюр, а затем спрятал остальные деньги обратно в шкаф.

Далее родственники вместе употребили алкогольные напитки, а затем мужчина заснул. Утром заявитель не увидел ни племянника, ни денег. Сначала житель Барановичей позвонил юноше, но у того был выключен мобильник. Тогда мужчина обратился в милицию.

На следующий день был задержан 28-летний ранее судимый молодой человек. Фигурант пояснил, что все деньги потратил на различные покупки и отдых в увеселительных заведениях. Действиям подозреваемого дана правовая оценка.

Месяцем ранее житель Осиповичей подозревался в оплате покупок в онлайн-играх карточкой своей тёти.