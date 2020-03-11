Житель Осипович оплачивал покупки в игре карточкой тёти

Новости Беларуси. Житель Осипович обвиняется в хищении денег у своей тёти.

Как сообщает Следственный комитет, в январе 2019 года 20-летний парень гостил у своей тёти в Бобруйске. Как-то раз женщина попросила племянника сходить в магазин и вручила юноше свою банковскую карту.

После совершения покупок молодой человек вернул женщине карту, но запомнил её реквизиты. Затем в течение месяца парень похищал деньги тёти, чтобы оплачивать покупки в онлайн-игре.

Всего фигурант успел воспользоваться реквизитами банковской карты 23 раза, общая сумма потраченного составила более 350 рублей. Юноша надеялся, что тётя не заметит списание небольших сумм.

Житель Осипович обвиняется по статье «Хищение путём использования компьютерной техники». Молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Несколько месяцев назад в Кобрине мужчина подозревался в покупке коктейлей чужой карточкой.