В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель

Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний парень за рулём Chevrolet двигался по дороге Зельва – Голынка – Острово. В какой-то момент водитель пошёл на обгон ехавшего впереди автомобиля. Иномарку занесло, в результате чего она опрокинулась.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Молодой человек получил раны головы и ушибы позвоночника, пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома