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В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель

24 апреля 2020 08:18
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Новости Беларуси. 23 апреля в Зельвенском районе около десяти утра перевернулся автомобиль. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний парень за рулём Chevrolet двигался по дороге Зельва – Голынка – Острово. В какой-то момент водитель пошёл на обгон ехавшего впереди автомобиля. Иномарку занесло, в результате чего она опрокинулась. 

В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Молодой человек получил раны головы и ушибы позвоночника, пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение больницы. 

В Зельвенском районе в результате опрокидывания Chevrolet пострадал водитель -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Выясняются все обстоятельства ДТП. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. 

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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