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Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам

24 апреля 2020 08:36
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Новости Беларуси. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 24 апреля запрет на посещение лесов действует в 77 районах.

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам-1

Брестский, Гомельский и Гродненский регионы закрыты полностью. В Минской области нельзя посещать леса в 11 районах, в Могилевской – в 9.

Сухая ветреная погода усложняет ситуацию. Так, накануне пожар начался в болотистой местности на территории Дрогичинского и Березовского районов. Огонь вплотную подобрался к населенному пункту. Сгорели несколько построек. К утру спасатели ликвидировали лесной пожар. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров.

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам-4

Пожар потушили на границе Дрогичинского и Березовского районов. Огонь подобрался к жилым домам-6

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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