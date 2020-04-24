Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице

Новости Беларуси. 24 апреля примерно в два часа ночи в Могилёве произошла серьёзная авария. Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes двигался по улице Первомайской. В какой-то момент иномарка врезалась в металлическое ограждение и световую опору.

Фото: МВД Беларуси

От удара машина развалилась на две части, двух находившихся в автомобиле людей выбросило из салона. Мужчина погиб на месте, женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимацию.

Фото: МВД Беларуси