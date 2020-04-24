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Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице

24 апреля 2020 08:37
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Новости Беларуси. 24 апреля примерно в два часа ночи в Могилёве произошла серьёзная авария. 

Как сообщает МВД Беларуси, Mercedes двигался по улице Первомайской. В какой-то момент иномарка врезалась в металлическое ограждение и световую опору. 

Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице-1

Фото: МВД Беларуси 

От удара машина развалилась на две части, двух находившихся в автомобиле людей выбросило из салона. Мужчина погиб на месте, женщина с тяжёлыми травмами была доставлена в реанимацию. 

Серьёзное ДТП в Могилёве: мужчина погиб, женщина находится в больнице-4

Фото: МВД Беларуси 

К месту аварии выезжали СОГ, сотрудники ГАИ, спасатели и медики. По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе в Брестском районе Volkswagen врезался в дерево и развалился на части.

Водитель был госпитализирован в реанимацию – подробнее здесь

# Авария в Могилеве # происшествия

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