Женщину, потерявшую ребёнка при домашних родах, суд признал невиновной

Новости Беларуси. 25 января огласили приговор по громкому делу о домашних родах, которые закончились смертью ребенка. Суд признал Ольгу Степанову невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдал за отсутствием состава преступления. Об этом из зала суда сообщает корреспондент СТВ Анастасия Бут.

Напомним, трагедия произошла 17 февраля прошлого года (подробности).