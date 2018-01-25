60 человек эвакуировали из школы-интерната в Вилейке из-за пожара

По информации МЧС, возгорание случилось днем 24 января в «Вилейской школе-интернате для детей с тяжелым нарушением речи». Из подвала здания учебного заведения, где расположен спальный корпус, шел дым.

Новости Беларуси. На пожаре в Вилейке эвакуировали 60 человек.

До приезда сотрудников МЧС были эвакуированы 60 человек, среди которых 45 детей. Всего в учебном заведении проживает 160 учеников. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание было ликвидировано. Огнем было повреждено имущество и закопчены стены.