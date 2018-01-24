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На принтере распечаталось сообщение о минировании. Более 200 человек эвакуировали из университета в Пинске

24 января 2018 16:28
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Новости Беларуси. Более 200 человек были эвакуированы из университета в Пинске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, информация о происшествии появилась в обед 24 января.

Библиотекарь учебного заведения увидела, что на принтере распечаталось сообщение о том, что один из кабинетов заминирован.

Из здания были эвакуированы 210 человек. На место инцидента приехала саперно-пиротехническая группа, которая работала более 4 часов.

Взрывоопасные предметы не были обнаружены. Проводится проверка.

На нынешней неделе вход на одну из станций метро в Минске был на время закрыт.

В вестибюле «Каменной горка» работали саперы: что произошло (читать далее).

# происшествия # Лжеминирование

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