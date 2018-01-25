Оправдана из-за отсутствия состава преступления. В Витебске поставлена точка в деле о гибели ребенка при домашних родах

Новости Беларуси. 25 января в Витебске областной суд огласил приговор по громкому делу о домашних родах, которые закончились смертью ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее районный суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в условиях поселения. Однако обвиняемая подала апелляцию.

Анастасия Бут, СТВ:

В резонансной истории, за которой следила вся страна, сегодня поставлена точка. Почти год в двух судах Витебской области рассматривали дело о домашних родах, в результате которых погибла здоровая девочка, а маму обвиняли в причинении смерти по неосторожности. На оглашении приговора присутствовали исключительно журналисты, гособвинитель и адвокат. Самой Ольги Степановой не было. Ранее районный суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам лишения свободы в условиях поселения. Тогда Ольга подала апелляцию в областной суд. Сегодня, 25 января, заседание проходило в закрытом режиме.

Наталья Платоненко, официальный представитель Витебского областного суда:

Обвиняемая признана невиновной и оправдана по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса за отсутствием в ее деянии состава преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.