Из обратившихся – 95% минчан: белорусов все чаще шантажируют за виртуальный секс

Новости Беларуси. Белорусские мужчины занимались виртуальным сексом и стали жертвами вымогателей.

По информации МВД, в 2016 году 41 человек обратился в милицию из-за угроз о том, что видеозапись с их участием попадает в общий доступ. В 2017 году цифра выросла в 2,5 раза. Из общего числа обратившихся к правоохранителям 95% – жители Минска.

По информации начальника отдела «Р» 2-го управления ГУУР МВД Василия Шупляка, потерпевшими были мужчины, которые перечисляли злоумышленникам от 20 до 50 долларов. Если человек отказывался переводить средства, ролики были опубликованы.

Суть аферы такова: в соцсетях создаются фейковые страницы, пользователи которых под видом привлекательных девушек знакомятся с жертвами и после откровенного разговора начинают угрозы о публикации ролика и шантаж.

Василий Шупляк, начальник отдела «Р» 2-го управления ГУУР МВД:

Увлекаясь флиртом в «Skype», жертва окончательно теряет концентрацию и не замечает некоторых деталей. К примеру, практически во всех случаях вымогатели не начинают разговор, а просят продолжить переписку, ссылаясь на неисправный микрофон. Но ведь стоит задуматься: зачем тогда вообще приглашать в видеочат? Более того, никто из потерпевших почему-то не обращает внимание на фантастическую способность собеседницы одновременно писать сообщения и, скажем, танцевать эротический танец перед камерой.

Несмотря на сложность в поисках злоумышленников, в 2017 году удалось установить личность одного из них. Им оказался 17-летний житель Гомельской области. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». Деньги несовершеннолетнему перечислили 8 человек.

Молодого человека приговорили к 1,5 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.