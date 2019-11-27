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Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи

27 ноября 2019 15:40
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Хозяйка дома, которая наняла сиделку для собак, уличила работницу в краже.

По информации New York Post, догситтер была нанята через специальное приложение для выгула собак.

Шайна Брайан из Нью-Йорка решила воспользоваться услугами сиделки для собак. Правда затем женщина стала свидетельницей того, как девушка начала складывать вещи из чужого дома в свою сумку. Питомцы все время наблюдали за происходящим. 

Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи-1

Фото: twitter.com/Shayna_ABryan

В какой-то момент девушка даже попыталась положить к себе зимнее пальто, но затем передумала, потому что Шайна дистанционно включила сигнализацию.

В сумме у женщины украли вещей на 800 долларов – это и сумка, и украшения, и косметика.

Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи-4

Фото: twitter.com/Shayna_ABryan

Шайна рассказала о случившемся полицейским и трижды пыталась связаться с работниками приложения, через которое наняла сиделку. Американка не растерялась и написала пост в соцсетях, упомянув в нем название проекта. 

«Ваша сотрудница ворует вещи из моего дома. Пожалуйста, ответьте на мое письмо».

Их ответ разочаровал женщину, потому что она думала, что они больше внимания уделят ее случаю.

В ответе отметили, что сотрудничают с правоохранителями над расследованием, вернули женщине деньги и деактивировали профиль работницы. Они еще попросили Шайну предоставить чеки на все вещи, которые были украдены.

Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи-7

Фото: twitter.com/Shayna_ABryan

«А если у меня нет квитанций, то я не получу возмещение ущерба, что немного расстраивает меня».

Публикация женщины в соцсетях стала популярной и помогла быстрее получить ответы на вопросы, которые интересовали потерпевшую.  

Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире (читать далее).    

# Домашние животные # происшествия

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