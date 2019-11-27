Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи
Хозяйка дома, которая наняла сиделку для собак, уличила работницу в краже.
По информации New York Post, догситтер была нанята через специальное приложение для выгула собак.
Шайна Брайан из Нью-Йорка решила воспользоваться услугами сиделки для собак. Правда затем женщина стала свидетельницей того, как девушка начала складывать вещи из чужого дома в свою сумку. Питомцы все время наблюдали за происходящим.
Фото: twitter.com/Shayna_ABryan
В какой-то момент девушка даже попыталась положить к себе зимнее пальто, но затем передумала, потому что Шайна дистанционно включила сигнализацию.
В сумме у женщины украли вещей на 800 долларов – это и сумка, и украшения, и косметика.
Фото: twitter.com/Shayna_ABryan
Шайна рассказала о случившемся полицейским и трижды пыталась связаться с работниками приложения, через которое наняла сиделку. Американка не растерялась и написала пост в соцсетях, упомянув в нем название проекта.
«Ваша сотрудница ворует вещи из моего дома. Пожалуйста, ответьте на мое письмо».
Их ответ разочаровал женщину, потому что она думала, что они больше внимания уделят ее случаю.
В ответе отметили, что сотрудничают с правоохранителями над расследованием, вернули женщине деньги и деактивировали профиль работницы. Они еще попросили Шайну предоставить чеки на все вещи, которые были украдены.
Фото: twitter.com/Shayna_ABryan
«А если у меня нет квитанций, то я не получу возмещение ущерба, что немного расстраивает меня».
Публикация женщины в соцсетях стала популярной и помогла быстрее получить ответы на вопросы, которые интересовали потерпевшую.
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