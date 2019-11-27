Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи

Хозяйка дома, которая наняла сиделку для собак, уличила работницу в краже. По информации New York Post, догситтер была нанята через специальное приложение для выгула собак. Шайна Брайан из Нью-Йорка решила воспользоваться услугами сиделки для собак. Правда затем женщина стала свидетельницей того, как девушка начала складывать вещи из чужого дома в свою сумку. Питомцы все время наблюдали за происходящим.

Фото: twitter.com/Shayna_ABryan

В какой-то момент девушка даже попыталась положить к себе зимнее пальто, но затем передумала, потому что Шайна дистанционно включила сигнализацию. В сумме у женщины украли вещей на 800 долларов – это и сумка, и украшения, и косметика.

Фото: twitter.com/Shayna_ABryan

Шайна рассказала о случившемся полицейским и трижды пыталась связаться с работниками приложения, через которое наняла сиделку. Американка не растерялась и написала пост в соцсетях, упомянув в нем название проекта. «Ваша сотрудница ворует вещи из моего дома. Пожалуйста, ответьте на мое письмо». Их ответ разочаровал женщину, потому что она думала, что они больше внимания уделят ее случаю. В ответе отметили, что сотрудничают с правоохранителями над расследованием, вернули женщине деньги и деактивировали профиль работницы. Они еще попросили Шайну предоставить чеки на все вещи, которые были украдены.

Фото: twitter.com/Shayna_ABryan