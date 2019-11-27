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Как не стать жертвой телефонного мошенничества – рассказывает сотрудник Нацбанка Беларуси

27 ноября 2019 11:47
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Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – так называемого вишинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последнюю неделю более 100 человек пострадали от манипуляций злоумышленников.

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Как не стать жертвой телефонного мошенничества – рассказывает сотрудник Нацбанка Беларуси-1

Они представляются работниками банка и под различными прелогами просят дать им реквизиты платежной карты, а также другие личные данные. После передачи информации со счета жертвы исчезают деньги. Звонят мошенники с номеров, похожих на банковские. Слышен даже шум, как будто действительно обращается диспетчер из колл-центра, а информацию о личных данных собирают в соцсетях.

Как не стать жертвой телефонного мошенничества – рассказывает сотрудник Нацбанка Беларуси-4

Сергей Майсейшин, начальник отдела Национального банка Беларуси:
В любом случае это нехарактерные действия для сотрудника банка. Сотрудник банка не будет ни в коем случае звонить клиенту и уточнять у него пин-коды, какие-то коды, приходящие на телефонный номер абонента либо какую-то другую конфиденциальную информацию.

При звонке сотрудник банка всегда знает необходимую ему информацию. Если у вас начинают уточнять подобную информацию, мы рекомендуем завершить звонок и перезвонить на официальный номер банка, указанный на сайте.

Число пострадавших от вишинга исчисляется сотнями. Волна звонков телефонных мошенников продолжается. Специалисты рекомендуют никому не передавать личные финансовые данные.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Сергей Майсейшин # Фотофакт

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