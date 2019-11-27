На Соже два рыбака вышли на первый лёд и провалились

Новости Беларуси. В Чечерском районе на реке Сож спасены двое мужчин.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 27 ноября. Мужчина сообщил, что около деревни Городовка на реке тонут два человека.
К месту вызова выехали спасатели и бригада медиков.
Оказалось, что в воде на середине реки находились двое мужчин. В этом месте глубина составляла до шести метров. Мужчины вышли на первый лед для рыбалки, провалились и не могли выбраться своими силами.
Работники МЧС при помощи спасательной доски доставили пострадавших на берег и передали медикам.
Оба мужчины были госпитализированы, предварительно с переохлаждением.
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