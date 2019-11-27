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На Соже два рыбака вышли на первый лёд и провалились

27 ноября 2019 13:36
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Новости Беларуси. В Чечерском районе на реке Сож спасены двое мужчин.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 27 ноября. Мужчина сообщил, что около деревни Городовка на реке тонут два человека.  

К месту вызова выехали спасатели и бригада медиков.  

На Соже два рыбака вышли на первый лёд и провалились-1

Фото: МЧС 

Оказалось, что в воде на середине реки находились двое мужчин. В этом месте глубина составляла до шести метров. Мужчины вышли на первый лед для рыбалки, провалились и не могли выбраться своими силами.  

Работники МЧС при помощи спасательной доски доставили пострадавших на берег и передали медикам.  

Оба мужчины были госпитализированы, предварительно с переохлаждением.  

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# ЧП # происшествия

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