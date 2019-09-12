Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире

Девятимесячный щенок по кличке Евфрат весит более 81 кг. Его хозяева считают, что это самый большой щенок в мире.

По информации Caters News Agency, в день пес съедает восемь чашек корма. Порода Евфрата – американский молосс. Он считается ближайшим потомком месопотамского молосса, который жил за 5 тысяч лет до н.э. О силе этой породы слагали легенды.

Хозяин щенка – 41-летний Джаред живет в Солт-Лейк-Сити – отмечает, что его пса часто путают уже со взрослой собакой. По словам мужчины, размер и сила питомца превосходит его ожидания.