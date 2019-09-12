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Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире

12 сентября 2019 16:01
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Девятимесячный щенок по кличке Евфрат весит более 81 кг. Его хозяева считают, что это самый большой щенок в мире.  

По информации Caters News Agency, в день пес съедает восемь чашек корма. Порода Евфрата – американский молосс. Он считается ближайшим потомком месопотамского молосса, который жил за 5 тысяч лет до н.э. О силе этой породы слагали легенды.

Хозяин щенка – 41-летний Джаред живет в Солт-Лейк-Сити – отмечает, что его пса часто путают уже со взрослой собакой. По словам мужчины, размер и сила питомца превосходит его ожидания.  

Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире-1

Фото: JARED HOWSER / CATERS NEWS

Когда Евфрат стоит на задних лапах, то его рост составляет 1 метр 80 сантиметров. Хозяин шутит, если собака решит бежать, то он не сможет ее удержать.  

Джаред признается, что у семьи есть питбуль, с которым молосс играет в перетягивание каната. Вернее не перетягивание – Евфрат просто сидит на месте и не двигается.   

«Друзья шутят, что я, должно быть, укротитель львов. Все признаются, что это самая большая собака, которую они когда-либо видели».   

Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире-4

Фото: JARED HOWSER / CATERS NEWS

Хозяева позвонили в Книгу рекордов Гиннесса, обратились к сотням заводчиков, чтобы узнать, есть ли какая-либо собака такого размера в этом возрасте. У Евфрата было два всплеска роста – из-за этого питомец неуклюжий, он привыкает к своим размерам.  

Идея завести огромную собаку пришла из-за того, чтобы обезопасить себя от грабителей.  

Только посмотрите на него. Вот так пугающе выглядит самый большой щенок в мире-7

Фото: JARED HOWSER / CATERS NEWS

Несмотря на то, что это большой и пугающий щенок, внутри он очень дружелюбный, нежный и заботливый.  

«Если кто-нибудь протянет руку, чтобы погладить собаку, ее хвост начнет вилять. Она будет дружелюбна».   

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей (читать далее).

# Домашние животные # калейдоскоп

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